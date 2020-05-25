中国驻英大使要求英国准确理解港版国安法立法内容 尊重中国

中国驻英国大使刘晓明昨天（24日）指出，去年反修例风波以来，英国一些做法干涉了香港内部政务，损害了中英关系。他要求英方准确理解港版国家安全法的内容，尊重中国的立场，并停止干涉香港事务。

刘晓明是在中国央视新闻昨天举办的线上交流活动，发表上述看法。刘晓明提出，香港回归23年以来，基本法第23条立法一直没能完成，被严重污名化、妖魔化，香港的相关法律也长期休眠，导致香港特区在维护国家安全方面处于不设防的状态。全国人大委员会决定审议的国安法，是在用立法的方式，堵住涉香港的国家安全风险漏洞。

此外，刘晓明说，该法也提高了中国应对外部势力干涉香港事务的能力。他称，去年反修例风波如果没有外部势力的插手和干涉，香港局势绝不会发展到那么严峻的地步，并严重威胁了香港的法制和市民的财产和生命安全，因此目前到了必须要制止这种情况的时候。

刘晓明提到，由于历史原因，英国和香港关系非常密切，目前英国在香港仍有30万公民、700多家企业，在香港还有重大利益。他指出，虽然中国不断向英国强调，一个稳定繁荣的香港符合中英双方的利益，但自去年反修例风波以来，英国有些做法的确干涉了香港的内部事务，损害了中英关系。

对于这次的立法，刘晓明要求英国准确理解立法的有关内容，客观公正地看待这个立法问题，尊重中国的立场和核心利益，停止干涉香港事务，多做有利于香港繁荣稳定、有利于中英关系的事情。