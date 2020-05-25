国民党两岸新论述因九二共识出现分歧

国民党两岸新论述最快5月底出炉，但组内保守派与改革派委员就“九二共识”起争端，其中保守派认为必须提到九二共识，而改革派认为把九二共识写为新论述的背景，将影响未来的发展。

据《联合报》报道，改革委员会两岸组召集人林郁方认为，文本中不可能不提九二共识，因为它不是翻过页就不见的东西，不可能抛到一边去。他指出，过去九二共识确实是稳定两岸关系的基石，虽然现在无法发挥作用，但它就是个存在的事实，就看未来怎么去评价、诠释它，国民党会用超然、务实的态度去处理。

林郁方也提到，中国两会还在继续，新论述内容会随着情势改变再斟酌，现在不急着出来，6月中才会有较完整的文本出炉。他也说，这个新论述不是说写完以后就“到此为止”，未来还会随着时局变化再新增内容。

与会人士表示，改革派认为保守派把九二共识作为新论述的背景，轻描淡写带过，让他们挫折感很大，隐约感觉到后面有中国大陆的势力在影响。虽然林郁方声称会写出一份参考大家意见的文本，但改革派认为，这在运作和理念的高度上不可能实行，指“旧的不割掉，新的怎么来？”

改革派成员也表示，他们不否认九二共识过去的功绩，但是要丢掉还是拿回来用，不能有模糊空间。改革派认为，别再讲九二共识，要适时批判大陆，对香港要有表态，才是现在国民党两岸新论述该走的方向。若把九二共识当作“双主标”，改革派成员表示不会为其背书。