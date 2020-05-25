军事专家：解放军8月南中国海军演非打下东沙群岛夺岛演习

中国人民解放军八月拟在南中国海军演，军事观察家说，尽管军演可能引起台湾关注，但其目的并非夺取台湾东沙群岛，只是军方定期演习的一部分。

日本共同社早前曾报道，解放军军八月拟在中国南部海南岛的南中国海区域，举行设想夺取东沙群岛的大规模登陆演习。东沙群岛由三个珊瑚环礁构成，目前由台湾实际掌控。

而《南华早报》24日则引述一名熟知解放军内情的消息人士称，“一支航母战斗群将经过东沙群岛，抵达位在台湾东南部菲律宾海的军演地点”。

他表示，目前尚不清楚解放军唯一具有初步作战能力的“辽宁号”航母与去年底刚服役的“山东号”航母，是否都会参加今年军演，或只有其中一艘参加。

他解释，这场军演目的并非演练夺取东沙群岛，“只有200名台湾海巡官兵驻扎在东沙群岛，解放军部署一支航母战斗群来占领如此小的岛没有意义”。并补充说，登陆演习只是军方定期训练计划的一部分。

他说，解放军必须在南中国海测试所有飞机、军舰和武器，以评估其在热带水域的战斗准备和能力。

台湾前海军新江舰长吕礼诗说，解放军不愿在有争议的水域夺取任何台湾控制的岛屿主因是，它们不再对中国具有相同的战略价值。

吕礼​​诗说，“自从中国在南中国海开发八个人工岛之后，东沙岛与南沙太平岛都失去了地缘战略的重要性”。

他表示，中国在其附近的人造岛上拥有三个3000公尺长的飞机跑道，每个跑道都能容纳各种军用和民航机。反观台湾在东沙岛或太平岛上都不再拥有战斗机。

台湾军事观察家亓乐义说，登陆演习可以看作是对台湾发动攻击的准备，但解放军更着重于建立战斗系统，以应对南中国海任何可能爆发的冲突。

香港军事专家宋中平说，今夏在南中国海附近的军演也将是解放军于15日在黄海展开11周军演的延伸。他说，“这两次军演是为了警告蔡英文和美国，解放军在涉及台湾和南中国海议题上已做好充分准备”。