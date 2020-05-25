张志军：不希望ECFA成果得而复失

《两岸经济合作架构协议（ECFA）》将在今年6月届满，中国全国人大代表、海协会会长张志军首次回应ECFA将到期的问题时表示，该协议得来不易，不希望看到这一重要成果得而复失，而大陆今年也将持续扩大两岸经济交流合作，深化两岸融合发展。

据中评社报道，张志军提到，ECFA签署以来，大陆方面切实履行承诺，保障ECFA顺利生效实施。截止到2019年9月底，货物贸易早期收获产品，大陆对台累计减免关税约388.8亿元人民币（约77.66亿新元），早期收获产品清单给台湾中小企业及农民带来了实实在在的利益。从2010年到2019年，早收清单中台湾对大陆出口农产品的增长超过了两倍，大陆已成为台湾农产品外销第一大市场。

不过，张志军表示，遗憾的是，ECFA后续的服务贸易协议签署未能生效，货物贸易协议商谈被迫中断，ECFA无法惠及到更多的台湾同胞。他强调，ECFA得来不易，相信两岸同胞都不希望看到这一重要成果得而复失。

张志军也指出，尽管民进党当局和“台独”势力不断干扰阻挠，但两岸同胞开展交流合作势头不减， 2019年全年两岸人员往来约900万人次，台胞来大陆超过600万人次。此外，两岸贸易和台商对大陆投资保持增长，达2280亿美元（约3251亿新元）和15.9亿美元（约22.7亿新元），两岸产业和金融合作稳步推进。

张志军表示，新的一年将持续扩大两岸经济交流合作，不断深化两岸融合发展。

除此之外，张志军也就中国大陆发改委、中国国务院台湾事务办公室等10部门本月15日联合出台的助力台企“11条”措施发表看法，指“11条”措施将进一步帮助广大台商台企应对疫情和复工复产，为台商台企提供更多发展机遇、同等待遇，对台商台企在大陆投资兴业给予更有力支持，助力台商台企取得更好发展。