天猫618开启预售 一小时交易额同比增长515%

今天零点，大陆电商平台天猫618开始商品预售。首个小时预售成交额同比增长515%，消费电子、家装等行业率先实现7分钟破1亿（人民币，下同，约1998万新元），美妆7分钟超5亿。

据36氪报道，天猫618负责人家洛表示：“过去一个财年里，天猫上诞生了2200个销售额过1亿的品牌，这个数字会在天猫618期间进一步扩大。”

他补充，天猫618将可以帮助商家打赢疫情后的“回血之战”，为下半年的发展带来宝贵希望。

据悉，天猫618商品预售将于6月1日零点正式售卖，活动一直持续到6月20日。加上预售期，整个活动持续长达25天。

目前，报名参加今年天猫618的品牌已超过10万家，比去年翻了一倍。包括俄罗斯、新加坡等九国官方旗舰店，以及广州小蛮腰、成都宽窄巷子等九大地标旗舰店。此外，今年天猫618将有超过200万款新品发布。

天猫官方表示，活动期间将和多地政府、品牌联手，预计发放金额超过100亿的消费券和补贴。

在优惠力度方面，今年天猫618在去年“满300减30”基础上推出“满300减40”，并且无需提前领取购物津贴，下单便自动扣减。此外，消费券可以在付款时当现金使用，在优惠价格基础上减免相应额度。另外，天猫618首次推出“非常6免1”，购买带有该标识的商可在6期免息的基础上，免去第一个月的本金。

无论是消费者还是商家，都默认了一年两个购物节的存在：上半年抢618，下半年抢双11。

阿里最新财报数据显示，2020年3月，淘宝月度活跃用户达到8.46亿。知名市场分析咨询公司Kantar日前发布的调研报告显示，淘宝天猫已成为618绝对主场，疫情强化了大家的网购习惯。

面对疫情后首迎的最大消费季，各大电商平台都在加紧推出自己的活动玩法，618无疑会是一场激烈角逐。