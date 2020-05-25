中国外资银行和保险机构总资产已超人民币5万亿元

中国银行保险监督管理委员会透露，外资银行和境外保险机构在中国的总资产已超过5万亿元（人民币，下同，约1万亿新元），银保监会今年也将继续大力推进对外开放措施的落地，为外资银行和境外保险机构提供更多便利。

据中国央视网报道，银保监会的消息，截至2020年一季度末，外资银行在华共设立了41家外资法人银行、115家外国银行分行和149家代表处，营业性机构总数975家，外资银行总资产3.58万亿元。此外，境外保险机构在中国共设立了64家外资保险机构、124家代表处和18家保险专业中介机构，外资保险公司总资产达1.46万亿元。

报道指出，银保监会近年进一步扩大银行业保险业高水平双向开放，加快推进银行业保险业形成更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放新格局。

银保监会在2018年推出四个方面15条开放措施，并在隔年推出19条对外开放措施，上述共34条开放措施涉及的法规修订已基本完成。

与此同时，银保监会积极审核外资机构提出的市场准入申请，推动更多对外开放实例尽早落地。2019年全年和2020年一季度，银保监会共批准外资银行和保险机构27项筹建申请和26项开业申请，其中包括一批具有示范意义的申请，如中国首家外资独资保险控股公司安联（中国）保险控股有限公司开业等。同时，银保监会共批准外资银行保险机构增资94.95亿元。

银保监会指出，今年将继续大力推进对外开放措施的落地，在市场准入、业务范围、营商环境等方面进一步加大开放力度，为外资银行保险机构在华经营提供更多便利。

此外，银保监会将一如既往地欢迎和支持更多符合条件的各国金融机构来华投资和拓展业务，对符合条件的申请加快审批，促进提升外资参与度和服务实体经济质效。