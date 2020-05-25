港府回应外国政客言论：持双重标准且伪善

中国中央政府宣布实施“港版国安法”的计划引起不少外国政客公开表示反对，香港政府今天（25日）回应说，每个国家都有权且有职责维护其国家安全和主权，若有人认为对香港拥有主权的中国无权在香港立法保障国家安全，显然是“双重标准”和“伪善”的表现。

据香港政府在官网上发布的声明，政府发言人称，大部分政客和政治评论员的批评和意见都只是危言耸听的揣测和暗讽，罔顾香港是中国不可分离的一部分的宪制事实。他强调，香港绝不能成为颠覆活动或意图破坏国家稳定的组织的基地。

发言人进一步说明，拟议的法例只会针对分裂国家、颠覆政权、组织实施恐怖活动的行为以及外国和境外势力干预香港事务的活动，绝大多数奉公守法的香港居民，包括海外投资者，无需对此有任何恐惧。

另外，发言人在声明中提到，暴力示威者近日再次走上香港街头，社会受这些暴力示威和混乱状态困扰已接近一年，并已对香港经济和社会稳定构成重大影响，相信任何一个国家都不会对此姑息纵容，置之不理。

发言人也称，面对激进示威者利用爆炸品和枪械武器、袭击路人，以及网上欺凌等不法行为，那些声称是为香港利益着想的人却置若罔闻，显示他们实际上是有不轨企图。

港府发言人重申，港版国安法不会影响香港居民依法享有的各项权利和自由，也不会影响香港司法机关行使独立的司法权和终审权，而是能建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制，使香港成为安全的城市