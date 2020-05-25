特朗普顾问团队对中国新的强硬共识 面临港版国安法的考验

长久以来，美国总统特朗普的中国问题顾问们分为推进强硬立场和提倡谨慎接触的两派，如今在冠病疫情危机的阴影下，这两派似乎变得趋于一致，要对北京采取更为强硬的立场。

据英国媒体路透社报道，美国如何回应中国的港版国安法，将是对这种新共识的一次考验。港版国安法已在香港引发支持民主的示威活动。

特朗普在其政府内部的两派之间摇摆不定，如果北京推进港版国安法，他必须决定美国是否保留香港的特殊地位，或终止帮助香港成为全球金融中心的特殊待遇，还是采取针对性制裁或关税等较为缓和的行动。他得来不易的美中第一阶段贸易协议也会摇摇欲坠。

据现任和前任美国官员以及国会消息人士称，在特朗普寻求11月连任之际，他的顾问对是否需要向中国施压变得更为一致，包括对香港问题施压。民调显示，美国选民的反华情绪不断升温。

“过去确实有一条界线，一边是传统的自由市场人士，他们并不热衷于关税，而且理解中国是第二大经济体，另一边则是战略层面的国家安全顾问们，”一位前美国政府官员说。“大多数人现在看法一致了，都认为该对中国强硬了。”

但其他人的观感则不太一样。

“如今很难从华盛顿获得一致的信息，”壹传媒(Next Media)的美国高管Mark Simon表示。该媒体集团由亲民主的香港商人黎智英(Jimmy Lai)创办，他是美国共和党的捐助者。

路透社指出，国务卿蓬佩奥已成为这场反华攻势的公开面孔。作为特朗普的忠实拥护者，蓬佩奥在回应北京加强对香港控制方面可能将发挥关键作用，他警告说，北京这么做可能敲响香港自治地位的“丧钟”。根据国会授权，美国国务院必须发布关于香港是否保持了高度自治权的报告。

此外，国家安全顾问奥布莱恩要比他的前任博顿(John Bolton)更关注中国。他小心翼翼不敢得罪老板特朗普，批评北京方面却是直言不讳。周日他提出了迄今最明确的威胁，即中国提出的香港国安立法可能招致美国制裁。

另一名关键人物则是副国家安全顾问博明。他曾是一名新闻记者和海军陆战队队员，是特朗普政府中首批指责中国对新冠病毒疫情未说实话的人之一。博明可能是采取激进行动的主要推动者。他对中国的不信任源自他曾经在中国担任记者的经历。他讲述称曾在中国遭监视及粗暴对待。

担任奥布莱恩副手之前，博明任白宫亚洲政策顾问。“奥布莱恩可以选任何人当副手，可他偏偏选了对中国持鹰派立场的博明，”上述前美国政府官员称。

美国财政部长姆努钦长期以来在中国议题上一直扮演温和派角色。但随着对于中国处理疫情议题所施加的压力加大，有迹象显示他对于实施更强硬措施的犹疑程度有所减弱，包括对中国高科技公司华为的限制等。在香港议题方面，姆努钦可能仍会建议审慎行事以避免打击金融市场。他常常与特朗普女婿、同时也是特朗普顾问的库什纳(Jared Kushner)站在同一阵线。

而特朗普的经济顾问库德洛一直以来对于中国议题更为谨慎小心，但却在本月签署一项命令，要求联邦政府员工养老基金停止投资于特定中国企业的计划。目前尚不清楚主张自由市场理论的库德洛会对香港议题做出何种建议。

最后，美国国家贸易委员会主任纳瓦罗因为出版了名为《致命中国》的书籍及影片而声名狼藉。众所周知的是，有时纳瓦罗说的话会得到特朗普的重视，预料纳瓦罗将推动就香港议题对中国严惩。