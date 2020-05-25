韩正：人大常委会下一步立法与港基本法23条并行不悖

中共政治局常委、中国副总理韩正昨日（24日）与港澳全国人大代表交流时表示，全国人大常委会下一步有关立法与香港基本法第23条的规定并行不悖、相辅相成。

据国务院港澳事务办公室官网消息，韩正昨天在北京分别参加了香港代表团、澳门代表团审议。他说，“修例风波”以来，“港独”、“黑暴”破坏香港经济社会发展，冲击“一国两制”底线，已成香港社会公害。从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是中央在维护国家安全方面应当行使的权力和应当履行的责任，针对的是搞“港独”、“黑暴”等的极少数人。依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的极少数违法犯罪行为，是为了更好地保障香港绝大多数居民的生命财产安全，更好地保障基本权利和自由，维护香港的长治久安和繁荣稳定。

韩正指出，全国人大有关决定以及全国人大常委会下一步有关立法，与香港基本法第23条的规定是并行不悖、相辅相成的。

他强调，中央坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，确保“一国两制”实践不变形、不走样，推动“一国两制”事业行稳致远。

韩正也希望港澳门人大代表积极宣传解读全国人大有关决定，带头维护“一国两制”和宪法基本法权威，支持行政长官和特区政府依法施政，积极参与粤港澳大湾区建设，为“一国两制”事业作出新的贡献。