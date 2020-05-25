谭耀宗：港区国安法条文不易误闯禁区 料短期内立法

中国全国人大常委谭耀宗今天（25日）认为，全国人大将审议在香港设立的国安法条文将会写得很清楚，香港市民不易“误闯禁区”。此外，他指出，人大常委会很多人都支持这项立法工作，因此预料短时间内能通过。

据《星岛日报》报道，谭耀宗在一个电台节目上指出，由人大商讨地区问题是较为少见的，证明中央政府的重视。被问到“港版国安法”未来能否接受批评政权、领导人的言论，谭耀宗认为，条例草案推出时会有较清楚的区分及界定，并强调言论自由等受《基本法》保障。

他也说，主管港澳事务的中共政治局常委、中国国务院副总理韩正韩正多次强调，“港版国安法”是针对极少数的人，禁止用香港作为颠覆的基地，多数市民并不会受影响。

另外，谭耀宗提出，待人大会议在本周四表决后，人大常委会才可开展研究及草拟工作，暂时未知具体内容。他指，人大常委会下次例会是在6月底，目前仍不清楚是否能在6月通过，不过会议上掌声不绝的情况来看，很多人都很支持立法工作，谭耀宗预料不需要太久的时间就能通过。

谈及执法问题，谭耀宗指，自回归以来一直有人提出在警队设立类似港英时代的“政治部”，加强情报收集。至于是否应从属警队，他认为应由中央和特区政府商讨，但若有需要，中央或会根据需要派人执法。

另外，谭耀宗透露，在昨天与韩正的会议上，他也反映应该利用常委会网站平台，在立法过程中收集各方意见，并希望大陆官员可以多来香港介绍及宣传立法的需要。