中国最高法：破解扶不扶、救不救等法律道德风险

针对近年来中国社会关注度较高的“见义勇为”、“正当防卫”类案件，中国最高人民法院院长周强今天（25日）在工作报告中说，法院通过一系列案件审理，破解“扶不扶”、“追不追”、“救不救”等法律和道德风险，让司法有力量、有是非、有温度。

据澎湃新闻报道，全国人大会议今天下午举行全体会议，周强在工作报告中说，规范的公共空间行为是社会充满活力和谐有序的基础。对发生在公共空间案件的审理，法院兼顾国法天理人情，明辨是非，惩恶扬善，努力实现法律效果与社会效果的统一。

周强说，2019年，法院审理“老人与儿童相撞离开遇阻猝死案”，判决阻拦者不担责，鼓励见义勇为。审理“患者飞踹医生反被伤案”，改判医生为正当防卫，坚决跟“和稀泥”说不。审理“微信群主踢群第一案”，支持群组内正当管理行为，不让网络社区成为法外之地。审理“私自上树摘杨梅坠亡案”，认定村委会未违反安全保障义务，让守法者不用为他人过错买单。审理“冰面遛狗溺亡索赔案”，让自甘冒险者自负其责。审理“小偷逃逸跳河溺亡案”，依法判定追赶群众无责，宣示法不强求正义者的过重注意义务。

他指出，法院通过一系列案件审理，破解长期困扰群众的“扶不扶”、“劝不劝”、“追不追”、“救不救”、“为不为”、“管不管”等法律和道德风险，坚决防止“谁能闹谁有理”“谁狠谁有理”“谁受伤谁有理”等“和稀泥”做法，让司法有力量、有是非、有温度，让群众有温暖、有遵循、有保障。