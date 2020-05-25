中国外交部回应澳官员涉一带一路言论：无端指责完全站不住脚

澳大利亚官员近日批评一带一路是中国的宣传策略且缺乏透明度，中国外交部发言人赵立坚今天（25日）回应指，一带一路是经友好协商后共同确定，并从增进民众福祉的目标出发，澳洲个别政客的指责站不住脚，且暴露他们破坏中澳关系的险恶用心。

据澎湃新闻报道，澳大利亚媒体报道，该国内政部长达顿等官员近期表示“一带一路”是中国政府的宣传策略，而参与一带一路的维多利亚州也指出，与中国签署“一带一路”协议缺乏透明度，共产主义政权的价值观也与澳大利亚的不同。

对此，赵立坚表示，“一带一路”是一个经济合作倡议，中国同澳大利亚维多利亚州在“一带一路”框架下开展成功的合作实践，是双方从增进民众福祉出发，经友好协商后共同确定、实施的，完全合理合法、光明正大，且已为沿线人民带来了实在的利益。

他指责，澳洲个别政客的无端指责是完全站不住脚的，只能暴露他们漠视澳民众利益、破坏中澳关系的险恶用心。赵立坚呼吁澳洲有关人士从本国人民利益出发，抛弃意识形态偏见，多做有利于中澳互信和促进合作的事，而不是相反。

另外，美国国务卿蓬佩奥昨天称，中澳一带一路协议“可能影响美通讯安全”，并威胁说美国可能因此“切断”与澳大利亚联系。

赵立坚对此表示，蓬佩奥的言论令人匪夷所思，连番质问：“澳大利亚的州政府同中方开展“一带一路”合作与美国的通讯安全有什么关联？他们有什么资格干扰、抹黑中澳合作？这难道不是公然进行施压胁迫、干涉别国内政吗？”

赵立坚指出，连美国驻澳大使都承认，维多利亚州与中国签署的“一带一路”合作谅解备忘录没有涉及美国的内容，澳大利亚国内一些政客成天把所谓反对“外国干涉”、“中国胁迫”挂在嘴边，却不站出来反对美国的言论，再次暴露了个别澳方人士根深蒂固的意识形态偏见和赤裸裸的“双重标准”。