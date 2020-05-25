董建华认为“港版国安法”不会让港人失去自由

中国全国政协副主席、前香港行政长官董建华认为，维护国家安全的法律并非洪水猛兽，“港版国安法”的立法不会让香港人失去自由。

据香港《信报》今天（25日）报道，董建华说，维护国安法律是一剂良药，“港版国安法”立法后，香港原有资本主义社会及生活方式不变，自由权利会比史上任何时间都要多。

董建华指出，香港回归以来未能就《基本法》23条立法，让香港成为国家安全的风险，使外国有机可乘，更有人勾结外来势力要求外国干预香港事务，目的在于遏制中国崛起。

他认为，社会必须发声支持立法建议，香港绝不可成为国家安全的短板以及反华基地。

董建华也说到，今天的中国人比历史上任何时期更接近、更有信心、更有能力实现中华民族复兴，现在是香港人展示责任和担当的时候，为“一国两制”作出贡献，并相信所有热爱香港的人也必定义不容辞、不负所托。

中国人大常委会上周五（22日）提出“港版国安法”，其内容包括中央国安机关将根据需要在香港设立机构，以维护国家安全相关制度。

现任特首林郑月娥随后透过香港政府新闻处官网发表声明，特区政府支持全国人大审议从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案，并说决定通过后，港府将全力配合全国人大常委会尽快完成有关立法，履行维护国家安全的职责，确保香港在“一国两制”下的长期繁荣稳定。