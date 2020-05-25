陆委会：蔡英文的港澳条例言论并非要放弃香港

台湾陆委会今天（25日）说到，总统蔡英文早前发表可停用部分或全部港澳条例的言论并非要放弃香港，并说面对情势的变化，政府会在既有的基础上，更积极的完善及精进相关救援工作，提供香港人民必要的协助。

蔡英文昨晚在面簿发文说，“港版国安法”严重威胁香港前途，香港情势一旦发生变化，依据台湾《香港澳门关系条例》第60条，可停止适用该条例一部分或全部，台湾将密切关注后续发展，适时进行必要的应变措施。该条例为规范及促进与香港及澳门的经贸、文化及其他关系而制定。

据台湾中时电子报报道，陆委会今天在声明中说，《港澳条例》第60条指出，倘中国大陆执政当局的作为让香港情势恶化，致香港的高度自治地位动摇，甚至可能使香港与大陆地区无异，台湾政府将被迫停止该条例一部或全部的适用。

陆委会说，第60条除了保障台港交流中，台湾国安及人民利益不受损害外，更是要监督北京对香港“50年不变”及“港人治港，高度自治”的承诺是否落实，并维护香港的自由人权法治核心价值。所以该项规定不只是情势变迁条款，也是保护香港核心价值与人民的保护条款。

至于蔡英文在面簿发表的言论，陆委会解释，这是要让北京知道，中国大陆人大通过“港版国安法”的后果极其严重，北京当局切勿一意孤行，让情势恶化到不可收拾。

陆委会也说，蔡英文已特别强调，在协助受到压迫的香港人民方面，港澳条例已有相关的规范，过去这段期间，政府部门秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。