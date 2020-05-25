中国商务部长：中国要做好扩大外资增量与稳住外资存量

中国商务部部长钟山说，稳住外贸外资基本盘事关重大，中国要做好扩大外资增量，与稳住外资存量。

据中国网报道，钟山今天（25日）在全国人民代表大会第三次会议结束后说，中国各类外贸主体超过40万家，包括民营企业、国有企业和外资企业，面对疫情的冲击，这些企业遇到了前所未有的困难，有一些企业通过自己的努力可以解决，有一些需要政府的帮助，只要外贸主体能够稳住，中国外贸就一定能够稳住与发展。

要扩大外资增量，钟山认为，这需要中国进一步扩大对外开放，放宽市场准入，缩短负面清单，还需要搭建更高水平的对外开放平台，特别是要建设好自由贸易试验区、自由贸易港，让外国投资者愿意来中国投资。

至于稳住外资存量，钟山指出，主要是贯彻落实好《外商投资法》，营造公平、公正、透明的营商环境，保护外商合法权益，保护知识产权，让外商放心、安心，愿意在中国投资，在中国发展。

钟山说：“随着我国营商环境的改善，经济的发展，市场的扩大，我们相信，聪明的外商一定不会放弃中国庞大的市场。”

钟山也将稳定中国外贸外资大国地位，与稳住外贸外资对经济社会发展的贡献，作为稳住外贸外资基本盘的主要任务。

冠病疫情导致国际市场对中国出口商品需求骤降，中国外贸出口商纷纷转向国内市场，“出口转内销”成了不少企业的生存之道。

综合法新社与“第一财经”报道，为重振经济，中国政府致力提振国内市场。中国总理李克强上周五（22日）在全国人大开幕时作政府工作报告时，也将支持出口产品转内销作为促进外贸基本稳定的策略之一。