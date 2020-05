中美团队研究发现两种细菌蛋白对冠病等有广谱抗病毒活性

清华大学、军事医学科学院微生物流行病研究所、广东省深圳疾控中心、美国康涅狄格大学医学院的研究团队对具有抗病毒活性的色素杆菌分泌型蛋白进行功能筛选,鉴定出两个具有脂酶活性的广谱抗病毒细菌蛋白。这两种细菌蛋白对登革病毒(DENV)、Zika病毒(ZIKV)、严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2 (SARS-CoV-2)、人类免疫缺陷病毒(HIV)和单纯疱疹病毒(HSV),都具有广谱抗病毒活性。

据澎湃新闻报道,研究团队当地时间22日在预印本网站bioRxiv在线发表了上述研究,题为“Broad-spectrum virucidal activity of bacterial secreted lipases against flaviviruses, SARS-CoV-2 and other enveloped viruses”。论文的通讯作者为清华大学医学院程功教授。

论文指出,病毒是急性和慢性严重人类疾病的主要病原,给全球公共卫生和经济造成巨大负担。据统计,每年有数十亿的病毒感染报告,其中数百万患者临床症状严重,甚至死亡。然而,对于大多数病毒,目前都缺乏有效的预防和治疗措施,尤其是缺乏广谱抗病毒药物。

研究团队指出,广谱抗病毒药物对于及时预防新出现病毒疾病的广泛传播可能是至关重要的,而CbAE-2具有广泛的抗病毒作用和对宿主的低毒性,可能是一个潜在的选择。“我们的研究为开发广谱抗病毒药物提供了一个途径,减少由新出现病毒导致的疾病引起的临床负担。”