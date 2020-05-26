中国银保监会将以专项治理摸底金融机构数据质量

中国银行保险行业将启动专项治理行动，对金融机构数据质量进行摸底。

据《上海证券报》报道，银保监会于近日向各银保监局、会管金融机构下发的《关于开展监管数据质量专项治理工作的通知》中，透露了这一重磅消息。

银保监会将成立监管数据质量治理工作领导小组，由分管会领导任组长，由此可见监管对这次治理行动的重视程度。此次治理的数据范围包括监管数据及相关源头数据，其中监管数据是指按照监管要求定期报送银保监会及其派出机构的监管统计数据和其他监管数据。

此次治理重点关注四大数据质量，包括数据真实性、准确性、完整性、及时性等。机构范围主要包括：大型银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、信用合作社等吸收公众存款的金融机构，政策性银行，国家开发银行以及保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司。银保监会及其派出机构依法监管的其他银行保险机构参照执行。

根据通知要求，此次专项治理工作要压实监管数据质量责任，以监管数据质量问题为导向，通过机构自查自评和监管检查评估双向驱动，促进银行保险机构在发现问题、分析原因、落实整改的过程中，不断提升监管数据质量。

根据工作进度安排，此次专项治理行动将历时一年，主要分为五步：2020年5月为工作启动阶段，2020年6月至8月为银行保险机构自查自评阶段，2020年9月至12月为监管检查评估阶段，2021年1月至4月为问题整改阶段，2021年5月为总结交流阶段。