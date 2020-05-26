林郑称订“港版国安法”宪法基础坚实 不违反基本法

中国全国人大将审议“港版国安法”，香港行政长官林郑月娥今天表示，此次立法的宪制法律基础坚实稳固，是从国家层面进行，没有违反基本法，而是完善基本法，落实一国两制。

综合香港01及星岛日报网报道，林郑月娥出席行政会议前会见媒体时表示，外国政客近日就“港版国安法”作出不实说法，需予以回应。首先，对于“人大订立国安法宪制法律基础不足”的说法，她表示，宪制基础坚实稳固、不容置疑；此事是从国家层面进行，没有违反基本法，而是完善之，是严格依国家宪法、《基本法》。

其次，有说法指中央代替香港立国安法，会削弱一国两制的高度自治，林郑指该说法罔顾香港和中国的宪制关系，国家安全立法属于中央事权，这点放诸全世界各国都是如此。她认为有此评论的外国政客是持双重标准，相信任何国家都不容许在维顾国家安全上留有缺口或空白。

林郑还说，香港回归23年、在可见的期间都无法做到本地立法，由国家最高机关出手是行使中央权力，是对香港市民负责任的行为，是世界任何国家的通例，外国政府无权干预。

对于外界担心国安法影响港人权利，林郑指该说法无稽，称外国不少国家都有相关法律，并不会失去国际金融中心的地位，相信基于近日市民的正面反应，立法后果与外国政客反应相反，会生活得更安全。

她也表示，香港各界对国安法高度关注，不少市民支持及理解相关工作，她留意到有反政府力量借这次事件，周日在港岛区发起示威、暴力事件，政府对此强烈谴责。她还称，有暴力分子对持不同意见人士施以袭击，对两位受伤人士表示慰问。