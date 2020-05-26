林郑称中央立“港版国安法”势在必行 希望很快有条件完成23条立法

中国全国人大会议将审议“港版国安法”，香港特首林郑月娥今天表示，中央有决心维护国家安全、势在必行，不能再拖延有关完善国安法律及执行机制的工作，既然本地未能立法，由中央层面去做是理所当然；如果反对，只能依法处理违法行动，不会退缩。

综合香港明报网及电台网站报道，林郑在行政会议前见记者时说，“港版国安法”是“两步走”步骤，目前是第一步，即全国人大授权全国人大常委会审议，具体条文要视乎第二步，即人大常委会草拟法律时如何制订法则，届时特区政府会反映香港实际情况。她强调，在“港版国安法”大原则下，所有执法机构必须依法办事，不可影响市民依法享有的基本权利和自由。

至于“港版国安法”是否还有本地立法的空间，林郑回答称“答案是否定的”，因为这是全国人大常委会经审议通过，有法律效力，人大制订法律后会由特区政府公布及实施，没有其他方法在港实施。她强调，此次立法并不取代《基本法》23条，特区仍有责任落实23条立法工作。

对于23条立法是否有时间表，她回应说，过去20多年都做不到，现在因为情况越来越恶劣，危害国家安全的行为和活动越来越猖獗，所以才由中央做此工作，她希望很快见到有条件和氛围，能够在香港进一步完成《基本法》23条的立法工作。