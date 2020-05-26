中驻英国大使馆：各国不能借《中英联合声明》干预香港事务

中国驻英国大使馆发言人昨天指出，英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，强调任何国家都不能借口《中英联合声明》（简称《声明》）干预香港事务和中国内政。

针对英国末代港督彭定康等西方政客早前发表联合声明批评“港版国安法”，并指该法律违反《声明》，中国驻英国大使馆发言人昨天透过官网作出上述反驳。

发言人提到，所谓“违反《声明》”纯属伪命题。他说，签署《声明》是为了解决香港回归中国的问题，而《声明》共1137个字、八个条款、三个附件，但没有任何一个字、任何一个条款赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。

发言人强调，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。不干涉内政是现代国际法基本原则和国际关系基本准则，世界各国都应遵守。

彭定康连同英国前外长里夫金德发起联署，来自美国、欧洲、新西兰、澳大利亚等23国的186名政界人士上周六（23日）联合发布声明，批评港版国安法是对香港自治权、法治和基本自由的“全面打击”，无法被容忍。

据报道，这份声明共获186名来自欧洲、新西兰、澳大利亚、加拿大、印度、韩国和马来西亚等23国政法界领袖签署。

声明并强调，如果国际社会不能相信中国会信守对香港的承诺，人们将难以在其他事情上相信中国。“有同情心的政府需要联合发声，表示这种公然违反《声明》的行为不可被容忍。”