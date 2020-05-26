吴谦：搞“台独”死路一条 武力对抗自取灭亡

针对美国国务卿发声明祝贺台湾总统蔡英文就职、美国务院批准对台售武，中国大陆国防部新闻局局长、新闻发言人吴谦今天在全国人大会议受访时表示，台湾问题不容任何外来干涉，搞“台独”就是死路一条，搞武力对抗就是自取灭亡。

据微信公号“国防部发布”消息，吴谦今天以全国人大会议解放军和武警部队代表团新闻发言人的身份接受媒体采访时指出，台湾是中国不可分割的一部分。台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。美方行径严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重危害中美两国两军关系发展，严重损害台海地区和平稳定，是极端错误和非常危险的。

吴谦说，当前两岸关系形势复杂严峻，民进党当局拒不接受“九二共识”，妄图挟洋自重、以武谋“独”，必将被钉在历史的耻辱柱上。

吴谦表示，搞“台独”就是死路一条，搞武力对抗就是自取灭亡。“绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去！”他还强调，解放军有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋，将采取一切必要措施坚定捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。

此外，吴谦也回应了国防经费增长6.6%的考虑等热点问题。他说，“我们在考量国防预算时，手中有两本账，既要算经济账，更要算安全账。”

他进一步指出，从国际看，霸权主义、强权政治时有抬头，一些国家单边主义盛行，地缘政治风险上升，国际安全体系和秩序受到冲击。从国内看，反分裂斗争形势更加严峻，民进党当局挟洋自重，在分裂道路上越走越远。国土安全和海外利益也都面临着一些现实的威胁。在国家安全问题上，必须要有清醒的头脑，要做到居安思危，有备无患。

吴谦表示，国防费的增长也是中国军队履行更多国际责任的需要。中国坚定走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。中国国防费公开透明，开支水平合理适度。中国国防开支与维护国家主权、安全、发展利益的保障需求相比，与履行大国国际责任义务的保障需求相比，与自身建设发展的保障需求相比，还有较大差距。中国国防费适度稳定增长理所应当，很有必要。

对于吴谦的新头衔，环球网引述知情人士说法称，两会期间解放军代表团首设新闻发言人并对外发布信息是一次巨大进步，也是解放军透明开放的又一举措，未来可能会成为新常态。

往年解放军代表团不安排团组开放日，也没有集中采访活动，不过在代表或委员通道会有解放军代表或委员出现接受媒体采访。