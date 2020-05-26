35名人大代表联署议案 加快制定外国国家豁免法

中国全国人大代表马一德表示，建议尽快制定符合中国国情的外国国家豁免法，平等保护中国民众和外国投资者合法权益，同时对等反制美国等以冠病疫情向中国提出的恶意指控。

据微信公号“中央政法委长安剑”报道，也是北京市社会科学院法学所研究员的马一德今天受访时解释，随着国际交往和全球化进程逐步深入，国家直接参与国际经贸活动日益频繁，各国国家及其政府在他国被起诉情况越来越多，但中国在立法层面尚未制定专门性法律。

他强调，在全球范围内，美国、加拿大、英国以及欧盟各国等采取的是限制豁免原则，即外国国家及其财产在诉讼中并非绝对地享有豁免权而应视其行使职能而定，同时大多数国家针对外国国家及其财产在国内起诉与被诉的情形也制定了专门的法律。

对此，马一德指出：“实行限制豁免原则已经成为国际立法的趋势，实践中不乏我国及地方政府在美国等国被起诉的案例。”

他进一步表示，立法缺失造成中国当事人权益无法通过国内司法机关获得救济，而中国政府却作为被告在外国法院被频频起诉。“这一问题在此次疫情中尤为凸显，为我们尽快完善立法敲响了警钟。”

截至今年4月，美国出现了至少七宗因冠病疫情而起诉中国的诉讼，其中包括密苏里州州政府。

马一德认为，随着疫情在各国的相继暴发，以美国为首的部分国家为了转嫁本国政府防疫、控疫不力的责任，以中国传播、隐瞒疫情等借口公然对中国进行污名化，甚至一些国家的团体或个人依据美国的外国主权豁免法对中国政府和相关部门提起诉讼，这既是对国家及其财产豁免这一国际法原则的践踏，也是国际霸权与强权主义的体现，但同时凸显出中国制定外国国家豁免法的必要性、紧迫性。

他说，伴随着“一带一路”合作、亚投行成立、中国加入SDR等历史转折性事件发生，中国的经济环境正在深刻融入全球化进程，中国关于国家豁免立法的空白和不确定性会让外国投资者担忧和迷茫。

综合种种形势，马一德建议重新对国家豁免问题进行审视，由绝对豁免原则转向国际主流的限制豁免原则，尽快制定符合中国国情的国家豁免法。

据报道，这一建议一经提出就获得了人大代表们的支持。当中，北京代表团代表中超过35人联名签署并提交该议案。该议案目前已被大会议案组接收并分送有关专门委员会研究。



