习近平：军费每一分钱都要花出最大效益

中共总书记、中央军委主席习近平呼吁，要把中国军费管理好、使用好，以获得最大效益。

据中国央视报道，习近平今天出席了全国人大会议解放军和武警部队代表团全体会议。他指出，疫情防控斗争对中国军队是一次大考，而军队听党指挥、闻令而动，并在疫情防控中发挥了重要作用。“实践再次证明，人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队。”

他并强调，中国军队要自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，并在冠病疫情防控常态化前提下，推进军队各项工作。

这项会议由中央军委副主席许其亮主持。

习近平在会议上也指出，今年是中国军队建设发展“十三五”规划收官之年，要采取超常措施，克服疫情影响，集中力量打好规划落实攻坚战，力保重大任务完成、战略能力有大的提升。同时，要编制好军队建设“十四五”规划，注重同国家发展布局相协调，搞好战略层面一体筹划，确保规划质量。

对此，习近平表示：“要科学安排，精打细算，把军费管理好、使用好，使每一分钱都花出最大效益。”

中国政府预算报告显示，今年中国国防预算增幅下调至6.6％，比去年少0.9个百分点，是32年来最低增幅。不过，今年中国经济增速预计将大幅放缓，因此军费增幅并不算小。有分析称，这显示中美矛盾加剧、台海形势恶化下，中国将继续强化军事力量作为威慑工具。