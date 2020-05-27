【图集】国歌法二读 港警多区重兵布防 有人堵路放铁钉

香港《国歌条例草案》今日（27日）恢复二读，有网民号召“大三罢”、包围立法会，并称要瘫痪交通。警方今早在红磡海底隧道、添马公园、港铁金钟站及政总一带布防。

香港警方今早在多区布防。图为行人经过立法会外的路障。（法新社）

综合香港媒体报道，今日凌晨，警方的水炮车及锐武装甲车在中联办门外通宵戒备，并在多区屯重兵。至今早6时许，警方在深水埗街头截查两名15及18岁少年，在他们身上搜出多个汽油弹、眼罩及头盔，两人涉嫌藏有攻击性武器被捕。另有一名16岁少年在葵涌警署外徘徊，警员在他身上搜出螺丝批，将他拘捕带署。

警方今早在深水埗街头截查两名少年，在他们身上搜出汽油弹、眼罩及头盔。（图取自香港警方面簿）

此外，警方称早上约5时半起，多区有暴徒以杂物堵路及放铁钉，企图阻塞交通。将军澳宝琳路出九龙方向、将军澳村外翠林路有人堵路，红磡芜湖街附近路面上也有铁钉。

警方称红磡芜湖街附近路面上被放置铁钉。（图取自香港警方面簿）

警方还说，凌晨约5时，有暴徒向葵兴港铁站的列车路轨投掷围栏，来回轨道均被阻碍。幸好当时没有列车驶经该处，否则很有可能造成严重后果。

警方谴责扰乱公共秩序的行为严重危害道路使用者的人身安全，警告暴徒立即停止进行违法活动，否则会被拘捕。

香港警方严阵以待，今天清晨在多处加派人手巡逻，截查并拘捕可疑人士。（彭博社）

另外，警方今早7时许接报，10多名穿黑衣人士在葵涌安捷街及大白田街一带集结，纵火焚烧垃圾桶及杂物，之后逃离。案件暂列纵火案处理，警方正搜证及追缉疑犯。

对于有网民号召“三罢”，警方昨晚在面簿发帖，谴责网民煽动他人扰乱公共秩序，并呼吁今早外出的市民预留较多时间，密切留意交通消息。

警方说，绝不容忍任何破坏社会安宁的违法行为，定会果断执法，包括拘捕违法者和迅速拖走造成严重阻塞的车辆，并重申组织或进行未经批准的集结有机会违反《公安条例》，一经定罪可被判处监禁五年。