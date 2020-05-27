中国前4月规模以上工业企业利润同比降27.4%

中国国家统计局网站发布的消息显示，1—4月份，中国全国规模以上工业企业实现利润总额12597.9亿元（人民币，2498.9亿新元），同比下降27.4%，降幅比1—3月份收窄9.3个百分点。

据每经网报道，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3046.3亿元，同比下降46.0%；股份制企业实现利润总额9249.0亿元，下降26.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额3121.3亿元，下降28.8%；私营企业实现利润总额3920.1亿元，下降17.2%。

采矿业实现利润总额1110.1亿元，同比下降35.2%；制造业实现利润总额10269.5亿元，下降26.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1218.3亿元，下降24.3%。

1—4月份，规模以上工业企业实现营业收入28.31万亿元，同比下降9.9%；发生营业成本24.04万亿元，下降9.1%；营业收入利润率为4.45%，同比降低1.07个百分点。

4月末，规模以上工业企业资产总计117.69万亿元，同比增长6.3%；负债合计66.80万亿元，增长6.2%；所有者权益合计50.89万亿元，增长6.4%；资产负债率为56.8%，同比持平。规模以上工业企业应收账款14.43万亿元，同比增长9.9%；产成品存货44277.2亿元，增长10.6%。

4月份，规模以上工业企业实现利润总额4781.4亿元，同比下降4.3%，降幅比3月份收窄30.6个百分点。