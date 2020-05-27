中国珠峰高程测量登山队成功登顶

中国2020珠峰高程测量登山队今天上午11时零3分成功登顶珠穆朗玛峰顶峰。

综合《科技日报》及中央纪委国家监委网站报道，2020珠峰高程测量4月30日下午正式启动。珠峰测量登山队由中国登山队和国测一大队共同组成，共35人，登山队35名队员在5月6日由大本营第一次尝试向峰顶进发。因天气原因，前两次冲顶失利。北京时间5月27日凌晨2:00许，2020珠峰高程测量登山活动宣布正式开始冲顶。

中国迄今为止已对珠峰进行六次大规模测绘和科考工作，并在2005年10月正式公布珠峰峰顶岩石面海拔高程为8844.43米，是迄今为止最精确最可靠的珠峰高程数据。

珠峰是印度板块与亚欧板块碰撞挤压而成，因为挤压持续存在，所以一直向东北方向移动，垂直高度也在上升。因此有必要每隔一段时间对高程进行重新测定。

国测一大队队长李国鹏表示，这是一项代表国家测绘科技发展水平的综合性测绘工程，彰显了中国测绘技术的最高水平。”珠峰高程的精确测定和获取的科研数据，可以结束国际上珠峰高程不统一的混乱局面，并为世界地球科学研究贡献素材。“

参与此次珠峰测量的自然资源部第一大地测量队副总工程师刘站科说，“2020珠峰高程测量综合应用了多种技术手段，包括GNSS卫星测量、冰雪探测雷达测量、重力测量、卫星遥感、似大地水准面精化等多种传统和现代测量技术，最终公布的海拔高程，是对多种数据进行综合处理的结果。”

据了解，2005年珠峰高程测量时，GNSS卫星测量主要依赖GPS系统，而今年的珠峰高程测量行动将同时参考美国GPS、欧洲伽利略、俄罗斯格洛纳斯和中国北斗这四大全球导航卫星系统，并且会以北斗的数据为主。

值得注意的是此次珠峰测量任务中，国产设备担当重任。这是中国首次全程采用国产北斗高精度定位设备进行珠峰高程测量。