港保安局长央视受访：国安立法关键时刻堵漏洞

香港保安局局长李家超接受中国央视访问时说，香港的法律存在“短板”，“港版国安法”在最关键时刻堵住安全漏洞，将使香港执法部门有法可依，

据中国央视新闻消息，李家超昨天（26日）受访时表示，香港保安局和下辖六支纪律部队全力支持香港维护国家安全的立法，相关立法将令香港执法部门有法可依，将更有信心、有能力打击危害国家安全行为。

李家超指出，从国家层面去为香港建立一个维护国家安全的法律和执法机制，具有必要性和重要性，有利于保障香港长远的繁荣与稳定，也有利于保障香港居民的合法权利和自由。

李家超表示，香港的法律存在“短板”，特别是近几年来，暴露出一些漏洞，而香港维护国家安全立法在最关键的时刻堵住了这个安全漏洞。有了新的法律，整个特区政府和执法部门，都可以根据新订立的法律去严厉打击影响国家安全的行为和活动。有了法律之后，就有法可依，保安局和下辖的纪律部队可以按照法律的要求执行他们的工作。

李家超还说，香港民众支持订立“港版国安法”，但也有一些企图分裂国家的不法分子继续制造社会暴力事件，警方将用更严厉手段打击这些违法行为。执法部门在部署方面也有新的策略，事情发生时第一时间主动出击，让整个局面可以控制。警队在这方面都很坚定、很有信心，整体的士气也非常好。