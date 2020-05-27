关键裁决在即 孟晚舟引渡案会出现什么结果？

加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院当地时间周三（5月27日）上午（新加坡时间周四凌晨）将对华为首席财务官孟晚舟是否构成双重犯罪做出关键性裁决。如罪名成立，孟晚舟将在今年晚些时候面临引渡去美国的诉讼，如罪名不成立，她被扣留在加拿大的时间将止于543天，孟晚舟当天便可获得自由，着手安排回中国的行程。

综合《南华早报》、法广等媒体报道，加拿大法律规定被引渡者受到指控的行为不仅要违反引渡国法律，在加拿大也必须构成犯罪。

孟晚舟今年1月21日离开被软禁的住家。她的引渡案新加坡时间明天凌晨将引来关键判决。（法新社档案照）

今年1月20日的听证会把裁定重点由孟晚舟是否违法转向她是否构成双重犯罪，孟晚舟的律师辩称，美国对伊朗实施的经济制裁，在加拿大并没有实施，孟晚舟在加拿大是无害的。而代表美国的加拿大检控方则强调孟晚舟涉及银行欺诈，也违反了加拿大的法律，因此符合双重犯罪的定义。

2018年12月1日孟晚舟从香港前往阿根廷开会途中经温哥华机场转机时被加拿大皇家骑警逮捕，12月11日以1500万加元（约1543万新元）获得保释，在交出护照后被软禁在温哥华等待引渡听证程序，期间她的左脚踝上戴着GPS监控脚环。

2019年5月，孟晚舟获准以安全理由搬入她在温哥华最昂贵的桑纳斯区马修斯街1603号，她在这栋距离美国和中国驻温哥华总领馆都很近的豪宅里居住至今。

孟晚舟去年9月23日离开位于温哥华豪宅区的住所。这里离美国和中国驻温哥华总领馆都很近。（路透社档案照）

而在孟晚舟被捕后不久，中国也在境内以“涉嫌从事危害中国国家安全活动”的罪名逮捕康明凯、迈克尔两名加拿大公民至今。

明天的裁决将为孟晚舟引渡案带来至今为止最大的变数，引全球媒体极大兴趣。

情况一：双重犯罪不成立

如果法庭裁决孟晚舟没有构成双重犯罪，意味着她当天便可获得自由，也能自由返回中国，结束长达17个月的软禁。

加拿大广播公司称这可能“标志着华为高管孟晚舟引渡到美国的尝试结束了”，不列颠哥伦比亚省最高法院将在向公众发布消息之前两个小时，向加拿大政府、加拿大边境服务局和美国司法部通报裁决结果。但如果检方决定上诉，将会设法使孟晚舟无法离境。

加通社则指出，裁决孟晚舟不构成双重犯罪可能引发新一轮官司，包括孟晚舟在温哥华机场被捕是否非法。

美国之音4月份就引述加拿大移民律師库兰（Richard Kurland）的话说“如果案件判決有利于孟晚舟，那就是一场到机场的赛跑。她能在检方提出上诉前登上飞机离开加拿大吗？也许可能，也许不能。如果政府真的提出上诉，而孟晚舟又不在加拿大，要把她抓回來是非常困难的”。

孟晚舟案件的裁决引起全球媒体关注。图为今年1月21日守在她住家外的媒体。（法新社档案照）

情况二：双重犯罪成立

如果孟晚舟被裁定确实构成双重犯罪，接下来她的律师团队料将继续上诉，力阻她被引渡到美国。

律师团队继续上诉的理由料将包括指案件被政治介入。早在孟晚舟被捕不久后，美国总统特朗普曾表示如果可能与中国达成更好的贸易协议，他将介入此案。

孟晚舟的团队也可以辩称加拿大入境处官员在温哥华机场搜查孟晚舟行李时侵犯了她的权利，向她隐瞒了这是一场警方的逮捕行动的实情。

此外，加拿大电视台CTV也指出，如果法官裁定她引渡，能否去美国还将由加拿大司法部长决定。

据悉，在明天裁决出炉之前，加拿大法院已将接下来可能出现的庭审排期到今年10月。任何一方的上诉过程都可能持续长达数年之久。

如果27日的裁决对孟晚舟不利，她的律师团队料将继续上诉，以其他理由力阻她被引渡至美国。整个过程或将持续长达数年之久。（路透社档案照）

受疫情影响 孟晚舟不一定需要出庭

无论结果如何，27日的法庭裁决都将与一月听证会拥挤的情况大不相同，因为冠病疫情这两个月来改变了加拿大生活的方方面面，法院审理也受到波及。为了维持不列颠哥伦比亚省规定的安全社交距离，只有27名媒体代表可以进入法庭，裁决结果会在稍后发布于法院网站上。至于孟晚舟是否出庭听取裁决，法院表示如果律师认为没有必要，她将以电话形式出庭。

孟晚舟案被视为是对加拿大司法独立的一次检测。加拿大总理特鲁多面对来自中美两国的极大压力。（法新社档案照）

孟晚舟案一直被视为是对加拿大独立司法体系的一次检测。加拿大始终强调自己的司法独立，5月21日，加拿大总理特鲁多回答记者有关孟晚舟案的提问时说，中国似乎不了解加拿大的司法独立，“加拿大拥有独立的司法系统，其运作不受政客的干涉或操控……中国的情况不尽相同，也似乎不了解我们确实拥有不受政治干预的独立司法机构”。

5月15日中国大使丛培武在接受加拿大环球电视采访时责怪加拿大一开始就不应该拘押孟晚舟，他要求加拿大让孟晚舟顺利、平安回到中国，并强调这是当前中加关系出现困难的症结所在。

中国外交部发言人赵立坚26日也表示：“中方在孟晚舟事件上的立场是一贯的、明确的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益，这是一起严重的政治事件。”