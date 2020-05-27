罢韩“黑道监票”说法持续发酵 高雄市府吁警政署长查明

高雄市长罢免投票进入倒数计时，台湾警政署长陈家钦昨天表示“风闻”有黑道将在投开票所监票，对此，高雄市长韩国瑜感到惊讶，认为警政署应尽速成立专案小组调查。

据台湾《联合报》报道，高雄市新闻局长郑照新今早表示，感谢署长到高雄关心选举相关措施，但因为署长听到的是“风闻”，高雄市府希望能有更确切的情资及确切的证据，如果只是一般传言，也希望署长针对查明，避免有些人放话企图造成不实氛围。

罢韩投票在即，中选会主委李进勇、警政署长陈家钦近日接连到高雄，引发“罢韩国家队”助攻联想，陈家钦的“黑道监票”说法今天也持续发酵。

国民党高雄市党部主委庄启旺说，这摆明是“罢韩国家队”思考，陈家钦是高雄出身的警政首长，“难道你不了解高雄？”何必刻意制造对立分化。

民进党立委、高雄市党部新科主委赵天麟则说，一切乱象起因于韩国瑜表态要支持者不投票、要监票，他刻意不讲清楚，留下模糊空间，让支持者自己去发挥，才会衍生出监视投票、全程录影、黑道监票等乱象传闻，韩国瑜应该对群众说清楚。

此外，挺韩阵营还表示，不只中选会、交通部、警政署，教育部等单位也行动起来，教育部给各大专院校公文，提醒6月6日要让设籍在选区内的教职员工前往投票，给予放假处理。

高雄市选委会对此回应称，依法应让设籍高雄市的投票权人放假并非首例，是依法循例办理的选务事项。