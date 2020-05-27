港警多区拘16人 涉藏汽油弹等攻击性武器

《国歌条例》今天在香港立法会恢复二读辩论，有网民号召发动“大三罢”，到立法会外及政府总部外聚集。警方今早在多区先后拘捕16人，分别涉嫌藏有工具可作非法用途及藏有攻击性武器等。

据星岛日报网报道，警方发言人表示，自今日凌晨起，有犯罪分子在多区进行违法活动。有暴徒纵火焚烧杂物，向港铁路轨投掷大型杂物；还有人罔顾道路使用者安全，在马路上摆放铁钉刺穿汽车轮胎，在红磡海底隧道出入口刻意慢驶阻塞交通；还有人以硬物贴在港铁列车车门上，阻碍开关。警方在采取预防性反罪恶巡逻时，还先后发现有人在公众地方藏有汽油弹等武器。

截至早上11时半，警方拘捕至少16人，涉及罪行包括藏有攻击性武器、藏有工具可作非法用途、危险驾驶等；三辆汽车被警方拖走。

警方警告切勿试图挑战香港法治，警队会果断执法，全力打击及预防罪案。

此外，香港保安局局长李家超今天在在立法会大会上表示，近期警方检获多种杀伤力大的炸药，涉案人计划采用的引爆方法，与全球其他地方的手法类似，他重申，警方会与律政司研究，引用《反恐条例》针对部分违法人士。他还说，种种迹象显示“本土恐怖主义”正在滋生，不排除提升香港的恐袭威胁级别。

李家超还提到今早警方拘捕的10多名青年，对于有大量年轻人参与暴力案件，他认为，教育界、社工及社会人士都要教育年轻人守法。