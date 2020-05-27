彭博社：中国大陆投资者蜂拥买入港股

中国大陆的合格投资者今年来购买了363亿美元（515亿新元）香港股票，创出2017年以来同期数据最高水平。“港版国安法”的消息引发香港股市上周五大跌，投资者趁机加快了购买步伐，主要目标是中国国有企业。

据彭博社报道，今年3月恒生指数跌至逾三年低点之际，大陆投资者就曾逢低买进。在重大政治事件发生前后，“国家队”也会待命，随时准备维稳香港股市。

香港股市周三下午继续走低，恒生指数一度下跌1.1%。香港特首林郑月娥周二以当日恒生指数反弹为由，称国家安全法可以增强企业信心。她还说，对国家安全法的担忧是没有根据的。

据彭博计算，大陆投资者目前持有港股通股票总市值的2.9%左右，为2017年3月有香港交易所数据以来最高水平。彭博汇总的数据显示，自上周五大跌以来，大陆买家的三大目标一直是中国工商银行、平安好医生和中国建设银行。

目前尚不清楚中国的国有基金是否参与了最近几天的买盘，或者留出了资金来稳定市场。这些资金经常会干预中国7.4万亿美元股市的波动，尤其是在政治敏感日期前后。

“只要我们坚持业务在内地的香港上市公司，风险是完全可控的，”北京格雷资产管理中心合伙人杜可君说，“很难评估新法对香港的影响，以及形势会比一年前好还是坏。我不会碰香港的地产股和其他本地公司。”