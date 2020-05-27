港立法会二读国歌法 非建制派三度提休会待续被拒

香港立法会今天复会，二读辩论《国歌条例草案》（国歌法），期间非建制派三读提出休会，表达对“港版国安法”的担忧与不满，并且有意拖延国歌法二读。

据《明报》消息，下午1时许，民主派会议召集人陈淑庄根据《议事规则》第16（2）条动议休会待续，就全国人大常委会审议港区国安法进行辩论。她指出港区国安法致社会忧虑，引起信心危机，冀休会待续，包括讨论人大立法是否僭越香港立法会，以及中央派驻香港机构如何运作，立法会主席梁君彦宣布休会考虑。

立法会近2时30分复会，立法会主席梁君彦表示，明白国安法事宜备受公众关注，但认为陈淑庄所提议案措辞不中性，而有关草案是在国家层面进行立法工作，正由国家最高权力机关、即全国人大审议，其后全国人大常委会获授权制订法律，而特区政府在下一阶段会被征询意见，因此他认为有关议题未迫切至要在今次会议上辩论，裁定其议案不符合《议事规则》第16（2）条，不批准其要求。

法律界议员郭荣铿随即再提出休会待续，称传媒报道外籍法官是否不获授权处理涉及国家安全的案件，认为安排将为香港司法制度、独立构成重大影响；梁君彦再度宣布休会以考虑议案。

立法会于2时50分许再复会，立法会主席梁君彦拒绝批准郭荣铿提出的休会待续议案，称议案未迫切至必须在今次会议辩论，认为议员有很多不同渠道跟进议题。

人民力量陈志全随即再提出休会待续，指出警方在金钟的部署对市民生活造成影响，部署3000多名警员、设置关卡，对市民、驾驶者构成不便，并发射胡椒球弹，冀可在今日讨论，否则或令大量市民受影响。

梁君彦对此裁定议案不符《议事规则》16（2）条，不批准议案；并称自己作为立法会主席，根据《基本法》72（1）条，有责任确保会议有序、有效率进行，在合理时间内处理事项，明言今日不会再处理休会待续议案。