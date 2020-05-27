王毅同法国总统外事顾问通电话：赞赏法方在涉港问题上的谨慎态度

中国国务委员兼外交部长王毅26日同法国总统外事顾问博纳通电话，赞赏法方在涉港问题上采取的谨慎态度。

据中国外交部网站27日消息，王毅在通话中强调中国全国人大根据宪法和香港基本法，从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是保障香港长治久安的必然选择，合理合法，完全正当。

他表示，任何国家和地区都不可能在安全上不设防，中方此举旨在填补香港在国家安全立法领域的漏洞，不仅不会影响香港的高度自治，反而有利于推动“一国两制”行稳致远，有利于香港法治更加完备，有利于各国投资者的利益得到更好保障。

王毅补充，香港事务是中国内政，中方赞赏法方在涉港问题上采取的谨慎态度，希望法方能够坚持客观公正立场。

此外，在冠病疫情方面，王毅也表示在人类共同抗击疫情进程中，中法保持密切沟通，体现了高水平的战略协作。

他指出两国作为安理会常任理事国和负责任大国，理应在充满不确定性的国际形势中发挥更积极作用，并指出日前中国国家主席习近平和法国总统马克龙共同出席世卫大会开幕式，为大会的成功作出了“中法贡献”。

王毅表示，愿同法方加强协调，加大对世卫组织的政治支持和资金投入，共同调动全球资源，打赢疫情阻击战。中方愿同各方一道落实好二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，呼吁多边债权人和商业债权人也要参与这一倡议。中方还愿同法方积极开展中法非三方合作，帮助非洲国家抗击疫情。

王毅也对法方倡议举行安理会五常领导人视频峰会表示支持，认为五国有责任对外发出加强抗疫国际合作的积极信号。希望法方继续发挥作用，推动五常就此形成共识。

博纳祝贺中方在抗击疫情取得重要进展后举行全国两会，表示当前国际社会因疫情影响充满紧张和误解，法方愿同中方加强战略沟通，增进相互信任，开展多边协作。

他指出，习近平和马克龙在世卫大会视频会议开幕式上的讲话观点高度一致，法方愿同中方加强协调，将两国元首的精神落到实处，共同推动国际抗疫合作。法方愿同中方推动落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并共同帮助非洲抗击疫情。法方感谢中方支持举行安理会五常领导人视频峰会，在当前复杂的国际形势下，五常展示团结至关重要。法方愿继续就此同各方保持沟通。法方尊重中国的国家主权，了解涉港问题的敏感性，无意介入香港事务，希望有关问题能够在“一国两制”框架下得到妥善解决。