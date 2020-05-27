江启臣轰振兴券是商业促销 赞高雄4个月零本土病例

罢韩倒数十天，国民党主席江启臣今天（27日）在国民党中常会表示，台湾持续零本土案例，高雄市也宣布连续四个月无本土病例，现在即将走入振兴经济的阶段，党中央携手国民党执政县市一起超前部署振兴工作。

据联合新闻网报道，江启臣表示，前天中央疫情指挥中心宣布口罩禁令将解除，也宣布台湾连续43天零本土个案，居家隔离人数首度归零，创下“双零”纪录。同时间，高雄市政府也宣布连续四个月无本土病例，并且结合高雄市内37家旅馆举行点灯活动。

对于即将步入振兴阶段，江启臣表示，行政院所推出的振兴政策却仍令人难以怀抱期待。要求民众以1000元（新台币，下同，约47.25新元）购买3000元面额的振兴券，令人费解，分不清楚这是商业促销还是政府振兴政策？金融海啸时期，马英九政府发放消费券，不仅带动了经济活水，也让民众在消费时，花了比消费券还多的金额，刺激经济，这种做法才是最实质的振兴。

江启臣说，面对接下来的振兴需求，国民党仍旧主张，发放现金。日前国民党立法院党团也正式提案，每人发放6000元，希望透过发放现今来刺激消费，活络因为疫情冻结的经济，让各行各业能逐渐回归正轨。

江启臣表示，在中央政府纾困振兴作为不力的情况下，大家就要更积极串连地方政府进行振兴工作。上周新北市市长侯友宜、金门县长杨镇浯已经开跑，展开县市互惠的国旅振兴规划，国民党执政县市也无不用心共同推动振兴工作。

江启臣说，台中市政府已经规划扩大办理“台中购物节”、高雄市政府也推动“高雄振兴购物嘉年华”，台东县政府也推出“奖励旅游及度假会议计划”。党中央也将更持续积极连结国民党执政县市，共同推动安心旅游、防疫旅游，希望携手面对后疫情的经济冲击，超前部署振兴工作。