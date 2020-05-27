中国纯电动车市场踩下急刹车

中国的纯电动汽车（EV）普及正在踩下急刹车。中国政府2019年减少对厂商的销售补贴，随后销量迅速下降，2019年销量减少4％，首次出现负增长。这样一来，原定到2025年销售约700万辆的转向纯电动汽车的大胆目标基本难以实现。

据日经中文网报道，中国政府紧急将预定于2020年内结束的纯电动汽车补贴延长两年，加以提振。不过，由于其他重要的普及举措未发挥作用，中国的纯电动汽车战略或将不得不大幅调整。

“2019年，中国新能源汽车市场迎来有史以来补贴降幅最大的一年”，比亚迪在3月底发布的2019财年（截至2019年12月）财报中，如此说明利润锐减的原因。

中国政府2019年减少对纯电动汽车厂商的补贴，与此前相比最多减少至一半左右。受此影响，比亚迪的净利润大减42％，降至16亿元。该公司1至3月业绩进一步恶化，净利润同比减少85％。与比亚迪并列北京汽车集团的业绩同样低迷，称补贴的减少招致了盈利恶化。

业绩充分显示出中国纯电动汽车市场的扩大依赖政府的巨额补贴。此前就有观点指出，依赖补贴的话中国的纯电动汽车普及迟早陷入困境，如今这成为现实。

目前的状况是2017年为推动纯电动汽车普及而作为主要新政策推出的“NEV积分政策”很难说正在发挥作用。该政策要求各厂商的纯电动汽车生产比例达到在华销量整体的10%左右，希望借此推动普及。但是，这种突然的政策实施更有利于中国企业，遭到外资企业的反对，在推迟一年的2019年启动。

但是，在制度实施的第一年，大型外资车企来不及进行推出纯电动汽车的准备工作，大部分企业未能符合新政策的标准。已开始有日系车厂表示“这项制度基本失去意义”，据传中国政府讨论调整制度设计。

这种政策的混乱加上经济的低迷，使得中国2019年的新能源汽车（纯电动汽车和插电式混合动力车等合计）销量比2018年减少4％，减为120万辆，首次低于上年。

这意味着政府的预期未能实现。中国政府此前希望让中国企业占据优势，把中国打造成世界第一的纯电动汽车大国。将补贴作为最大的推进力，目前为止仅向中国企业就补贴了超过664亿元（人民币，下同，约131亿新元）的资金。各国的外资企业质疑这种做法，但中国不以为意，2019年春季提出了到2025年使新能源汽车销量提高至700万辆的大胆构想。

但成为大致目标的700万辆原本就是极高的数值，相当于中国新车销售整体的25％左右。在2019年首次出现负增长的背景下，要达成目标，今后需要维持每年近40％的增长，可以说在事实上无法实现。

对中国政府而言还有一项误判，即此前寄予厚望的中国新兴企业如今相继陷入困境。在中国，自2015年前后起，押注政府补贴的创业企业相继涌现，至少有约60家新兴纯电动汽车企业成立。

其中的代表性企业之一上海蔚来汽车（NIO）2018年在美国纽约市场成功上市，但随后接连发生纯电动汽车起火事故，销售低迷。到2019年夏季该公司不得不裁员约1000人。作为中国纯电动汽车的独角兽（总市值在10亿美元以上的未上市企业）中的强有力企业，威马汽车和拜腾（Byton）也自2019年下半年起裁员。

这种情况再加上新冠疫情的难题，中国政府如今不得不调整普及纯电动汽车的战略。作为提振举措，3月紧急决定把原定2020年内结束的纯电动汽车补贴延长2年。不过，即使有这些新政策，如今一线仍然处于混乱状态。该补贴附加了条件，即如果车辆销售价格超过30万元，则不属于补贴对象。

为此而慌乱的是美国特斯拉。该公司今年春季启动了部分车型的涨价。但鉴于突然延长补贴的政策，在宣布涨价的短短数天后，为了获得补贴，该公司又紧急对超过30万元的车辆降价。这种反复也给消费者带来影响，行业内有声音表示，“中国频繁出现政策变更，企业也难以应对”。

在2018年以后中国政府描绘的转向纯电动汽车的构想如今日趋欠缺现实意味。各家车企的中国战略今后也肯定要受到很大影响。