桥水基金创始人达利欧：因中国人具备的技能和品格看好中国

全球顶尖对冲基金桥水基金（Bridgewater Associates）创始人瑞·达利欧今天（27日）在微博回答网友提问时表示，正是因为中国人具备的技能和品格看好中国。

据澎湃新闻报道，微博上有网友向达利欧提问：“桥水是如何一次次的在面对复杂问题时做出及时反馈并最终继续前进的。现在每个国家，都看到中国遭遇的事情，可还是没有吸取教训，导致在中国发生的事情再一次发生，并且在中国已经控制的情况下其他国家疫情越来越糟糕。为什么我们看到成功的案例和潜在的风险还是会继续犯错呢。为什么很多公司明明知道创新的投入会对公司有好处，可还是限制创新、限制改革最后出现大的问题。对于这样的问题，桥水是如何一步步走过来的呢？它的应急机制是如何保证运转的。

达利欧对此回答称：“我们看重的是人们身上关键的特质，例如他们的技能和品格，以及他们为抓住机遇和抵御风险所积累的资源。这就是为什么我看好中国的原因。”

达利欧此前多次表态看好中国。

2019年8月7日，达利欧曾表示，随着中国的发展壮大，世界最大的两个经济体之间的冲突是一种“自然发展”，与历史上与其他新兴大国之间的冲突没有什么不同。他说：“我认为，就供应链的变化、谁在制造什么技术而言，世界秩序正在重组。”

达利欧说：“因此，如果你的业务多样化，你应该在竞争中同时押注于两匹马。”

达利欧还驳斥了目前在中国投资风险太大的观点，并表示，这与投资几个更发达的市场相当。他认为，投资者有一种回避和“不做新事情”的倾向，而包括欧洲和美国在内的全球主要经济体都呈现出自己的风险。

达利欧解释，在欧洲，货币政策存在政治上的分裂，且欧洲没有处在技术革命的最前沿，因而欧洲的投资风险很大。美国的投资风险也是很大的，这与贫富差距、政治体制有关，包括决策的分散性、很多不同的东西，以及货币政策缺乏有效性等。

逐渐开放的中国金融市场成为达利欧看好中国市场的一个重要原因。“中国正在推进改革开放，可以选择早进入也可以选择晚进入，你想早到还是晚到？我们已经注意到中国市场股票正在被MSCI指数逐步纳入，此外，目前也必须更注重对投资组合的分散化，这也是为什么现在就应该介入中国市场。”

那么，该如何投资中国呢？达利欧认为，公开市场和私募股权、创投都有很多机会。中国的科技创新发展很快。目前中国在很多领域都进入全球前列。私募股权创投机构机会很多。二级市场股票市场、债券市场发展很快。他指出，中国已经占到世界独角兽公司的34%，他注意到中国已经拥有世界上34%的独角兽公司，也就是估值超过十亿美元的私人公司。相比之下，美国占独角兽企业的47%，世界其他地区占19%。达利欧说：“（中国）将拥有全球最大的经济体、全球最多的贸易量、全球最大的市值。”

2011年，桥水基金就在美国康涅狄格州以外的中国北京开设了首家办事处，以拉近与本地客户的距离。2018年10月9日，旗下的私募管理人桥水（中国）投资管理有限公司（简称桥水投资）成立了首只私募基金——桥水全天候中国私募投资基金一号。