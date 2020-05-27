4月中国一二线城市租金下跌房价上涨 专家警告：房地产泡沫风险在增加

中国社会科学院财经战略研究院27日发布2020年04月纬房综合指数，数据显示今年4月中国全国核心城市（主要为一二线城市）二手房成交量与价格快速回升，租金较快下降。三四线城市房价总体下跌。

据澎湃新闻报道，中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组组长邹琳华认为，按一般的分析逻辑，租金下跌房价上涨，表明房地产泡沫风险在增加。但市场风险是否可控，还要看2020年下半年的房价和租金走势。

数据显示，中国全国核心城市房价出现较快回升，并创出一年来的新高。反映中国全国24个核心城市房价总体变化的纬房核心指数显示，2020年4月，核心城市综合房价已经高于2019年全年最高房价，但是仍要低于2018年中的房价水平。2020年4月，纬房核心指数为107.01点（以2018年1月核心城市综合房价为100），比2020年3月106.43点上涨0.54%，比2019年4月105.26点上涨1.11%。

反映中国全国22个核心城市住房租金总体变化的纬房租金核心指数显示，核心城市近2个月住房租金出现较快下降，与房价走势形成背离。2020年4月，纬房租金核心指数为102.6点（以2018年1月核心城市综合租金为100），比2020年3月103.19点下降0.57%，比2019年4月104.12点下降1.46%。

从中国全国10大重点城市的数据看，二手房成交量也迅速增长。10大重点城市二手住房成交量指数为222.93，比2020年3月的158.37上升40.8%,已经超过了2017年调控前的成交量水平。

邹琳华及纬房指数研究小组认为，核心城市二手房成交量的迅速反弹，和1-2月受疫情影响市场停摆恢复后形成的“刚性需求累积效应”有关。预计下半年二手房成交量将回落。

分城市等级来看，各城市房价分化明显，一线城市房价较快上涨，但三四线城市房价微跌。

反映各等级城市综合房价的纬房城市分级指数显示，与2020年3月相比，2020年4月纬房一线城市指数上涨1.5%，涨速相对较快。

具体而言，与3月相比，2020年4月北上广深四个一线城市房价均出现上涨。其中深圳（2.36%）、上海（1.68%）、北京（1.29%）的环比涨幅均在1%以上，涨速相对较快。广州环比上涨0.17%，市场相对平稳。北京房价沉寂3年以来，首度出现较快上涨。

同比来看，2020年4月深圳、上海房价均高于一年前的水平，北京、广州房价仍低于一年前的水平。其中深圳同比上涨14%、北京同比下跌4.03%，广州同比下跌4.74%。

另外，二线城市指数上涨0.3%，市场较为平稳。三四线城市微跌，其中三线城市指数下跌0.1%，四线城市房价下跌0.18%。

具体来看，二线城市中，成都房价环比上涨1.17%，宁波环比上涨1.06%，南京环比上涨1.03%，近一个月涨速相对较快。三线城市中，呼和浩特环比上涨1.9%，银川环比上涨1.62%，芜湖环比上涨1.5%，近一个月涨速相对较快。与此同时，三线城市中海口房价环比下降3.1%，宜昌环比下降1.39%，贵阳环比下降1.05%，近一个月市场较为疲软。四线城市中市场较为疲软的是鄂州，其房价环比下降3.41%，秦皇岛环比下降1.75%，北海环比下降1.48%。

纬房指数研究小组认为，一线城市房价上涨相对较快，与经济下滑背景下，市场避险意识增加有一定关联。三四线城市房价总体下跌也是如此。预计该分化态势将会延续到2020年下半年。

此外，经历了2017年来房价持续低迷后，近期京津冀核心指数反弹相对较快。与2020年3月相比，2020年4月纬房长三角核心指数上涨0.78%，京津冀核心指数上涨0.67%，粤港澳大湾区指数上涨0.55%，东北核心指数上涨0.03%。

纬房指数研究小组认为，相对长三角等其它同等级城市群带，京津冀房价沉寂时间较长，这属于正常的市场“填谷”效应。