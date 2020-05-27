中国将允许新加坡等八国包机申请“绿色通道”赴华

中国将建立“绿色通道”，允许新加坡、英国、瑞士等国的国际客运包机申请飞往中国。

中国民航局日前发布通知指，中外航空公司的班机若来往这些国家，将能通过“绿色通道”，申请执飞到中国大陆的班机。通知称，合格的航空公司所申请的定期飞行航班许可和预先飞行计划的申请时限，将从原来的五到七个工作日，缩短到三个工作日。

据中国媒体报道，能使用绿色通道的国家包括新加坡、韩国、日本、英国、德国、法国、意大利和瑞士。这些国家也能透过省级人民政府向民航局提出协请安排包机的需求。

据《海峡时报》报道，由于中国正试图重启受疫情冲击的经济，因此需要这些外企或中外合资企业内的专业人士。

韩国是首个启动绿色通道的国家，部分韩国人被批准以商务目的入境中国上海、天津、重庆等10个地区。首批通过绿色通道入境中国的韩国民众在5月10日启程到天津，回到所就职的韩国三星集团属下公司工作。他们多数在中国从事电子、机电、显像器等技术工作。

另外，新加坡官员也正在与中国官员商讨，重启一些必要双向旅行，预计将在近日发放通知。中国也在与澳大利亚、加拿大、新西兰和韩国商讨恢复必要的跨境旅行。

中国民航局副局长李健今天接受中新社记者采访时指出，因应市场需求，民航局将在中国对境外输入有效控制的前提下，考虑适当增加航班。他透露，6月1日准备要执行的航班量将达到407班，比目前航班量上限的134班增加近三倍。不过，由于受航线市场因素影响，实际执行量将少于407班。

中国早前为防止冠病疫情反弹而限制外国人入境，从3月28日起全面暂停外国人入境，中国民航局随后执行了“一国一个航空公司一周一条航线一个航班”的规定。自此，新加坡航空每周仅执飞一班新加坡至上海的航班，而胜安航空（SilkAir）每周则执飞一回重庆来往新加坡的航班。

在此之际，美国上周指控中国阻挠了美航空公司恢复前往中国的航班。美国联合航空和达美航空都向中国民航局提交6月恢复航班的申请，但还未受到批准。