消息人士：美考虑暂停对港输美商品的特惠关税税率

路透社引述知情人士称，特朗普政府正在考虑暂停美国对香港输美产品的特惠关税税率，这是其对中国计划实施“港版国安法”回应的一部分。

据消息人士称，在美国国务卿蓬佩奥宣布香港不再是高度自治，不应再享有特别贸易待遇之后，此举可能会让香港的商品面临与特朗普对中国内地出口商品征收的相同关税。

该不愿具名的消息人士还说，这一选择是一系列正在权衡的想法之一，以应对中国收紧对香港的控制。

一项更为严厉的行动是，正式撤销香港在美国法律下享有的特殊地位，只有特朗普才能做出这一决定。

尽管特朗普自2017年上任美国总统以来，对许多中国商品征收了高额关税，但一直将香港与中国大陆更受管制的经济区别对待，对香港输美商品的税率也更低。

但根据美国政府的数据，美国在2019年仅从香港进口了价值47亿元（美元，下同，约67亿新元）的商品，限制了对香港产品征收关税的影响。

不过，香港对从美国进口的商品实行零关税，这可能会招致中国的报复性措施。根据美国统计局的数据，香港是去年美国商品双边贸易顺差最大的来源地，达到261亿元。

另据报道，美国国务卿蓬佩奥说，他已向美国国会证明，根据美国法律，香港不应再享有与1997年7月前英国法律适用时同等的特殊待遇。

蓬佩奥在一份声明中表示，中国计划对香港实施新的国家安全立法，“只是从根本上破坏香港自治和自由的一系列行动中的最新举措”。

他说：“考虑到实际情况，没有一个理性的人今天能够断言香港保持着高度自治。”“现在很明显，中国正在让香港效仿自己的做法。”

美国国会和特朗普去年批准《香港人权和民主法案》，要求国务院至少每年进行一次评估，证明香港享有足够的自治权，可以继续享受美国给予的特殊经济待遇。

现在是否部分、全部和不终止香港目前享受的特殊经济待遇的决定权在特朗普手中。

特朗普早前表示，美国正准备就港版国安法立法做出强力回应，将于周末前宣布。

中国全国人大会议将在今天闭幕前，对港版国安法草案进行表决。

