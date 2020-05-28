学者：一旦美取消特殊地位 对大陆与香港经济影响大

美国国务卿蓬佩奥今天向国会报告，指香港不再在中国大陆下享有高度自治，因此不再保证香港享有美国法律下的特殊地位。

据香港电台报道，香港经济学者关焯照分析，美国此次反应迅速，是要表明有实际行动，不再是“拋浪头”（吓唬），但“不保证”的说法仍留有空间，未有直接宣布取消香港特殊地位。他预料会像中美贸易战一样，中美之间将有一轮“拳来脚往”，对市场造成震荡。

美国国会和特朗普去年批准《香港人权和民主法案》，要求国务院至少每年进行一次评估，证明香港享有足够的自治权，可以继续享受美国给予的特殊经济待遇。

关焯照认为，美国一旦落实取消香港特殊地位，香港会被视为一般大陆城市，将失去独立关税区地位，对大陆及香港的经济影响很大。不过，他并没有对此作出进一步阐述。

对于有分析指，美国取消香港特殊地位，会影响自己的经济，关焯照则相信是政治选择，因为美国受冠病疫情影响，经济停摆，损失达数以万亿美元计。因此，推出回应港版国安法的行动，相对来说影响还算少。

他分析，今年是美国大选年，特朗普希望藉针对中国与香港的行动，转移对疫情的视线。

另据《明报》报道，香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量认为，美国推出任何制裁措施前会先考虑美国利益，因此相信较有可能出现的制裁措施，包括制裁推动港版国安法的中港官员，冻结其在美资产；限制敏感的军民两用高科技零件输入香港等。

庄太量指出，目前美国有逾千间公司在香港经营，美国政府较难迫使美企撤资；同时美国作为香港第二大贸易伙伴，在香港赚取贸易顺差，若美国取消香港独立关税区地位，也会对美国造成经济损失。

根据美国政府的数据，美国在2019年仅从香港进口了价值47亿元（美元，下同，约67亿新元）的商品，限制了对香港产品征收关税的影响。

不过，香港对从美国进口的商品实行零关税，这可能会招致中国的报复性措施。根据美国统计局的数据，香港是去年美国商品双边贸易顺差最大的来源地，达到261亿元。

香港《经济日报》今天也发文认为，在目前的气氛下，如果美国一旦动手，欧洲、加拿大及澳洲等也可能跟随，香港将成为一个半封闭城市，驻港外资企业待遇与驻深圳、上海无异。