香港人道援助专案怎样落实？台陆委会：四项原则

台湾大陆委员会主委陈明通说，将根据《港澳条例》成立“香港人道援助行动专案”。该专案有四个原则，包含政府主导、陆委会作跨部会集成等。

去年香港反修例时，台湾总统蔡英文多次表达力挺香港的决心，这也让她在今年初总统大选高票连任，如今香港再度因港版国安法情势紧张，许多不满大陆做法的香港民众希望蔡英文能以具体作为支持港人，再次呼吁台湾制定《难民法》给予庇护。

据《联合报》报道，陈明通今早赴立院做关于香港的专题报告与备质询。对于媒体询问，蔡英文早前提及政府将依据《港澳条例》第60条，称香港情势一旦发生变化，可停止适用该条例一部分或全部，这被外界认为是在与香港割席。

对此，陈明通解释，《港澳条例》较为特別，因为之前台湾与港英政府有一定的往来，而在1997年香港政权转移后，台湾将香港在政治上看成第三地。因此，《港澳条例》有別于《两岸人民关系条例》处理大陆的事情。

至于台湾如何帮助香港？陈明通回应称，香港人道援助行动专案有三大政策目标，将对香港人民来台要有居留、安置与照顾三大政策目标与四个原则做帮助，这包含政府主导、陆委会作跨部会集成、政府成立的法人机构执行集成民间跨部门的公私协议，以及政府编列预算挹注经费。

港版国法法争议持续发酵，蔡英文昨天说，和世界上所有国家一样，台湾期待香港的自治、自由与人权不受到进一步侵蚀，故呼吁大陆政府悬崖勒马，不要违反对港人“50年不变、港人治港”的承诺，让香港社会恢复和平对话，如果香港情势恶化，那台湾也要表达严正的关心，发表严正的声明。