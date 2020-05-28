港府：美若单方面改变对港政策 将损自身利益

香港特区政府发言人回应美国全国商会有关港版国安法的声明时称，欢迎商会促请美国当局继续优先考虑维持美国与香港之间的积极和建设性关系，也希望商会促请华盛顿消减对该法的攻击。

据路透社报道，港府发言人昨天强调，美国若单方面改变对港政策，“将会损害双方关系及美国自身利益”。

美商会此前的声明促请中国政府维护香港“一国两制”框架，认为香港在“一国两制”框架下的自治一直是促进建立创新、透明、以法治为基础的经济的重要资产之一，因此深感关切的是，中国政府正在考虑制定一项可能破坏这一框架的国家安全法。

商会指出：“损害香港的特殊地位，在很多层面上都是一个严重的错误，这对于香港作为一个有吸引力的投资目的地和国际金融中心的角色至关重要。”

香港政府则回应称，“一国两制”赋予香港的特殊地位，一直行之有效，而众多在香港成立的海外企业亦因此受惠。“一国两制”是香港最大的优势，将来亦会如是。

港府发言人并说：“国安立法决定草案列明，相关法规只针对分裂国家、颠覆政权、组织实施恐怖活动的行为，以及外国和境外势力干预香港特区事务的活动......绝大部分守法的香港人，包括海外投资者，无需为此担心。”

美国国务卿蓬佩奥周三在一份给美国国会的报告中指出，中国“已经不再假装”香港人民享有法律所赋予的自治权。该报告证明了他的判断，即香港不应再享有与1997年7月前英国法律适用时同等的特殊待遇。

美国国务院主管亚太事务助理国务卿史达伟表示，美国总统特朗普针对中国实施港版国安法做出回应的选择有很多，包括实施签证和经济制裁。