夏宝龙指占中旺暴黑暴触碰中央底线 中央忍了很久

中国国务院港澳办主任夏宝龙昨天（27日）会见港区全国政协委员。据与会委员引述，夏宝龙说中央已准备好抗击外国势力的干预，而中央订立“港区国安法”，原因包括香港非法“占中”、“旺暴”到“黑暴”已触碰了中央底线，中央也忍了很久。

据香港《文汇报》报道，夏宝龙当天下午在全国政协会议闭幕后，会见全体港区全国政协委员，全国政协副主席董建华和梁振英、国务院港澳办副主任张晓明、香港中联办主任骆惠宁也参加了会面。

担任全国政协副主席的夏宝龙当时说到，中央已准备好抗击外国势力的干预，预计这段时间香港会受到冲击，甚至出现更坏情况，但都不会动摇中央落实“一国两制”和订立“港区国安法”（又称“港区国安法”）的决心，而香港各界、广大市民责无旁贷与中央同心同德，为国为港为自己，携手打好、打赢这场香港保卫战。

夏宝龙也提及中央出手订立“港区国安法”的主要原因，包括守护“一国两制”初心、保障香港繁荣稳定、人民生活安定；打击极少数搞港独、黑暴等乱港分子，并说“港人和14亿内地人民都要求中央出手”。

不过，夏宝龙在讲话中强调，“港区国安法”的立法，保护的是香港大多数人的权利、自由和利益不受侵犯，贯彻“一国两制”方针不会变，保持香港长期繁荣稳定和发展利益的立场不会变，港人“马照跑、舞照跳”的资本主义生活方式不会变。

委员也说，夏宝龙在讲话中充分表达了中央对港区国安法立法的决心，指出这是中央的权力和责任，不属于香港特区的自治范围。

夏宝龙也对港区委员提出几点希望，包括希望委员珍惜荣誉，紧守使命，支持特区政府、宣传人大决定、支持立法工作；希望委员提高认识、站稳立场、坚定跟随中央政策，拥护“一国两制” ；以及希望委员要做有政治责任感的委员，敢于发声、勇于斗争，打好这一场香港保卫战。