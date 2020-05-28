胡锡进：看看美国将如何吞下取消香港独立关税地位苦果

对于美国国务卿蓬佩奥指香港不应再享有按照美国法律给予的特殊地位，中国《环球时报》总编辑胡锡进发文，要外界留意美国自己将如何吞下他取消香港独立关税地位的苦果。

胡锡进今天（28日）凌晨在微博上写道，美国手里只有香港独立关税地位这一张牌，而它已经被中国人研究透了。

胡锡进说：“华盛顿想打出这张牌来，就由他打出来吧，省得他攥在手里痒痒。香港是美国最大的顺差来源地，那里有8.5万美国公民，看看美方自己将如何吞下他取消香港独立关税地位的苦果。”

美国国务院的数据显示，2018年有8万5000名美国公民住在香港。据路透社22日报道，如果香港的特殊地位被取消，1300多家有香港业务的美国公司将遇到问题，包括几乎所有的美国主要金融企业。

胡锡进认为，香港是不是处于高度自治状态，岂能由美国定义，并指华盛顿太过自恋，“蓬佩奥这样的美国政客狂妄地以为，香港的命运就攥在他们的手里”。

他也说到，香港保持国际金融中心地位最大的支柱是它与中国大陆这一庞大经济体的特殊关系，“这比美国是什么态度要重要得多”，“中国的实力决定了我们的海岸线上必然会有国际金融中心，中国人想让它在哪里，它就会在哪里”。

胡锡进也指作为超级大国的美国，“这些年已经瞎折腾得越来越瘦了，如今又重病缠身。蓬佩奥在口出狂言之时，最好先把口罩戴好了”。