港交所受惠中概股回流？李小加：若公司不好也不希望你来

美国拟针对中概股实施更严格监管，此举或掀起新一波中概股回流香港。但香港交易所行政总裁李小加表示，不希望外界指港交所会因此而受惠，并表明“如果你公司不合适不好，我们也不希望你来”。

美国参议院当地时间20日一致通过一项主要针对在美上市中国企业加强审核的法案，有分析指，这可能导致阿里巴巴、百度等中概股退市。

据《香港经济日报》报道，李小加坦言，他不喜欢外界将港交所的成功，“跟美国要把一些公司赶走，放在同一个问题上来考虑”。

他说：“我不希望这些公司来港交所上市的原因是因为没地去了，让我们占便宜。”据彭博社计算，中国大陆投资者目前持有港股通股票总市值的2.9%左右，这是2017年3月有香港交易所数据以来的最高水平。

李小加指出，在香港上市的公司肯定能在美国上市。相反在美国上市的公司，不一定能在香港上市。他并称，历史上很多赴美上市的公司，都是因在香港上不了市。

中国电商巨头阿里巴巴，就曾因其股份的“同股不同权”，与港交所坚持的“同股同权”上市规则相抵触。因此舍港取美，赴纽约交易所上市，并成为该所史上最大的IPO。

将在明年不续任港交所行政总裁的李小加也表示，目前港交所未来要做的就是做好市场服务，并形容要把市场的壁垒拿掉，“把屋里打扫得干干净净”。他强调：“人家愿意来就来，但如果公司不合适，不好我们也不希望你来，不希望你是被迫过来。”

对于中概股将从美国退市的说法，他形容“今天这些公司刚好有困难，能到香港上市当然更好”。

据报道，许多中企渴望赴美上市以提高声望，并利用当地资本市场更好的流动性，但由于违法成本低，中概股信用记录一直欠佳。在美上市的瑞幸咖啡早前因爆出高管伪造约3.1亿美元（4.4亿新元）销售额的丑闻，更被美国股票交易所纳斯达克要求退市。

中国长期以来拒绝允许美国上市公司会计监督委员会审核在美交易所上市的中企审计结果，此议题在去年中美经贸摩擦加剧后成为两国交锋点之一。