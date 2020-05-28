港府官员与建制派议员：即使贸易特殊待遇暂停 影响会是轻微

港府官员与建制派议员认为，只有国家安全根基牢固，“一国两制”才可行稳致远，即使美国暂停对香港的贸易特殊待遇，也只会有轻微影响。

据香港电台今天（28日）报道，行政会议议员、新民党籍立法会议员叶刘淑仪指出，香港对美国的贸易多数属于转口，如果美国对香港生产的出口货品加关税，只会有轻微影响，而中国经香港的转口，本身已受中美贸易战影响，加上美国对香港有极大贸易顺差，单在去年已经超过260亿美元（369亿新元）。

对于有消息指美国可能因“港版国安法”而制裁香港，叶刘淑仪说，这则消息并非突如其来，并相信市场早有预期，并消化一部分消息。

律政司司长郑若骅今天（28日）在《星岛日报》撰文，提到国家安全全属于中国中央政府的事权，从来不属于香港特别行政区的自治范围之内，这一点毋庸置疑。

对于有意见指国家安全法将抵触《基本法》对人权的保障，郑若骅回应，人权和自由不是绝对的，并指出《公民权利和政治权利国际公约》等国际公约都有规定，任何人行使相关权利自由均不得危害有关国家的国家安全。此外，“港版国安法”及相关《说明》已清晰指出，全国人大会根据法律和“一国两制”方针作出决定，并切实保障香港居民的合法权益。

至于有些批评“港版国安法”的说法指订立“港区国安法”等同破坏“一国两制”，郑若骅谴责这种说法在法律层面上站不住脚，而盲目诋毁与国家安全相关的法律也绝对不理性。

郑若骅强调，“一国”是实行“两制”的前提和基础，只有国家安全根基牢固，社会大局稳定，“一国两制”才可行稳致远。