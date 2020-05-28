美国企业界向特朗普喊话：别仓促决定港区国安法回应

多个企业团体呼吁美国总统特朗普不要急于对中国推进港版国安法做出回应，并警告若美国取消给予香港的特殊待遇，将伤害香港及香港人民。

美国国务卿蓬佩奥当地时间周三表示，中国从根本上破坏了香港的自治。

蓬佩奥作此宣示后，白宫将可据此采取各种措施，包括可能制裁部份中国高层官员，以及彻底终止22年来美国在贸易、签证、投资、出口管制等方面给予香港有别于中国的待遇。

据路透社报道，华盛顿战略和国际研究中心的高级顾问兼中国问题专家甘思德认为，蓬佩奥的表态为采取缓慢行动留出了空间，匆忙行动可能为香港带来痛苦，并浪费美国与中国政府打交道的筹码。

去年香港暴发反修例抗争后，一些跨国金融公司已暂停其香港扩张计划，并将员工迁往其他亚洲中心。风险经理和顾问表示，香港法律地位若出现重大改变可能加速这一趋势。

Eurasia Group的美国业务主管Todd Mariano说：“我认为企业逐渐离开的过程已经开始。颁布国安法确实会助长这个过程。”

Control Risk Group的亚太业务合伙人Dane Chamorro说，是否会有更大的出走潮，需要视港版国安法能否保留香港的商业法架构以及资本自由流动。“人们肯定会担心这点，但是只要两件事不变，他们就不会离开。”

Chamorro补充称，许多跨国企业都在安全规定繁多的国家开展业务，但更重要的是保留合同神圣原则、一致的劳动规则和可预测的监管。

以前做过企业欺诈行为调查员的Peter Humphrey则表示，很少有企业为中国安全部队控制的“突发事件”做好了准备。“香港目前面临的干预威胁比之前大得多，这是我的看法。”

也是哈佛大学费正清中国研究中心外部研究助理的Humphrey更指出，香港的外企，尤其是那些处理机密信息的外企，需要规划“马上停掉他们的业务”。目前有1300家美国企业在香港营运，约8万5000名美国人住在当地。