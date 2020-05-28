香港众志料美国或中止部分或全部香港特殊待遇

香港本土派政党香港众志表示，估计美国将根据《美国政策法》，中止部分或全部美国给予香港的特殊待遇，也可能会跟据《香港政策法》，暂停香港独立关税区一段时间，从而使北京改变对港方针及政策。

美国国务卿蓬佩奥当地时间星期三发表声明，宣布美国认定香港已不再具有高度自治，无法继续享有美国之前一直给予香港的法律待遇。美国法律一直给予香港特殊地位。1992年生效的《香港政策法》和去年生效的《香港人权与民主法》都要求美国国务院对香港的自治状态予以认定。

综合港媒报道，香港众志创党主席罗冠聪今天在记者会上指出，美国剧烈的反应是由特区政府一手造成的。他引述美国消息人士称，美国总统特朗普曾有考虑暂时冻结香港独立关税区一段时间，或援引曾用于制裁北韩、俄罗斯等国的《国际紧急经济权力法》，相信在未来一两个星期内将有相关结果。

《国际紧急经济权力法》是美国过去用以制裁某些外国异常情况或特殊威胁的方案，规范权力包括禁止外汇交易。

香港众志秘书长黄之锋则表示，美国冻结香港独立关税区地位的可能性已愈来愈高。他并说，香港独立关税区地位能否存在，取决于北京以及国际社会对香港“一国两制”实施的信心。

对此，他促请北京临崖勒马，不要在香港执行通过“港版国安法”，又指香港不止是中国管治下的城市，更是国际大都会，国际社会也是香港的持份者，北京不能对他们的反对视若无睹。

另一方面，行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪认为，若美国暂停对港的贸易特殊待遇，相信影响不大。

她解释，这是因为香港对美国贸易大多属于转口，若美国对香港本地生产出口货品加关稅，“只有轻微影响”。

根据美国政府的数据，美国在2019年仅从香港进口了价值47亿元（美元，下同，约67亿新元）的商品，限制了对香港产品征收关税的影响。

不过，香港对从美国进口的商品实行零关税，这可能会招致中国的报复性措施。根据美国统计局的数据，香港是去年美国商品双边贸易顺差最大的来源地，达到261亿元。