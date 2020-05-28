赵立坚部分推文被加上“事实核查”标签

美国社交平台推特已在中国外交部发言人赵立坚发表关于冠病来源的贴文加上“事实核查”标签。

被标签的其中一则推文在3月12日发出，内文的中文版为“美国疾控中心主任被抓了个现行。零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”。

该推文也附上视频，显示美国疾病控制与预防中心（CDC）主任雷德菲尔德（Robert Redfield）3月11日在众议院监督委员会承认，一些美国流感死者后来被检测出对冠病呈阳性反应。

推特只为英文版标注，加入蓝色的感叹号，并提示用户“获取有关冠病的实情”。

另一则被标签的贴文在3月13日发出，赵立坚在推文中附上网络链接，并指该网页介绍冠病源自美国的更多证据，并鼓励网民阅读并转发。《联合早报》点击该连接后，该网页显示“您正在寻找的内容不在这里”。

据彭博社今天（28日）报道，推特发言人解释，涉事推文“包含潜在的误导性内容”，公司为此加上标签，“为公众提供更多背景信息”，并说此举与公司本月较早前分享的做法一致。

推特也对美国总统特朗普发出关于邮寄选票的推文标签，呼吁提示用户“获取有关邮寄选票的实情”。

《纽约邮报》（The New York Post）昨天（27日）报道了赵立坚部分推文被标签的新闻，并称推特是在该报向公司催问是否对特朗普和赵立坚推文实行双重标准后，对赵立坚的部分推文加上标签。