李克强：中国经济今年实现“三保” 就能实现正增长

中国总理李克强今天（28日）在全国人大闭幕后的记者会上说，中国实现了“六保”的任务，特别是前“三保”，中国就会实现今年经济正增长。

李克强指出，冠病疫情已对世界经济造成了严重冲击，已经深度融入世界经济的中国不可能置身之外。因此，中国今年没有确定国内生产总值（GDP）增长的量化指标，“也是实事求是的”。

但他强调，只要实现了“六保”的任务，特别是前“三保”（ 保居民就业、保基本民生、保市场主体 ） ，今年中国经济正增长将会实现。

对于路透社记者提到，今年政府工作报告中出台的财政措施规模比预期低，李克强回应说，很多方面反映，出台的规模性政策是有力度的。

他说，虽然政府在疫情期间出台了一些政策，但是当时复工复产还在推进中，复业复市受阻，一些政策下去不可能完全落地。不过，在这个过程当中，政府也积累了经验，而正是根据前期的经验，也是判断当前的形势，“我们在政府工作报告中推出了一个规模性的政策举措，应该说是有力度的”。

李克强也强调，政府过去不搞大水漫灌，“现在还是这样”，但他表示，特殊时期要有特殊的政策，并形容这为“放水养鱼”，“没有足够的水，鱼是活不了的。但是如果泛滥了，就会形成泡沫，就会有人从中套利，鱼也养不成，还会有人浑水摸鱼。所以我们采取的措施要有针对性，也就是说要摸准脉下准药。不论是筹钱或者说钱从哪里来，用到哪里去，都要走新路。”